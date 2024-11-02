Fenerbahçe'nin Stat İsmi Değişiyor! Resmi Açıklama Geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan stadyumun isminin değişeceğini açıkladı.

Ülker ile olan sponsorluğun sezon sonu biteceğini ve dünya çapındaki markalarla görüştüklerini belirten Kızılhan, "Ülker ile mevcut stadyum isim sponsorluğumuz sezon sonu bitecek. Yeni dönemde bu sponsorluk için 4 büyük global ajansla anlaştık. Dünya çapında güçlü markalarla işbirliği görüşmesine başladık. Tüm dünyada yankı bulacak isim sponsorluğunu hedefliyoruz" dedi.