Özgür Özel Konuşurken AKP'li İsimden Dikkat Çeken Paylaşım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşma yaptığı esnada AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Özel’in Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in terör örgütü üyesi olma iddiasıyla tutuklanması ve belediyeye kayyım atanmasının ardından, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadelere, Ömer Çelik’ten tepki geldi.

ÖZGÜR ÖZEL’E 'DARBELİ' YANIT

Çelik, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dönük eleştirilerine, Türkiye’de yaşanan darbe ve darbe girişimlerini hatırlatarak, “Kendi partisinin ‘siyasi sabıkası’ ile hesaplaşmalıdır” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşmadaki ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanı Özel hakkında dün "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu, 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Ömer Çelik'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in, Sn Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır.

Sn Özel “diktatörlük” ve “darbecilik” eleştirisi yapmak istiyorsa, 1960’tan bu yana millet düşmanı her darbedeki kendi partisinin “siyasi sabıkası” ile hesaplaşmalıdır.

Sn Özel kendisinin genel başkanlık kapasitesinin ve yeteneklerinin kendi partilileri tarafından sorgulandığı her dönemde, gündemi değiştirmek için Sn Cumhurbaşkanımıza saldırmakta, yalan siyasetine ve iftira siyasetine başvurmaktadır.

Sn Özel, Sn Cumhurbaşkanımıza ve partimize dönük yalan siyasetinden vazgeçmeli ve CHP içinde kendisinin genel başkanlık makamı için yeterliliğini sorgulayan çok sayıdaki yol arkadaşının talep ettiği cevaplara yoğunlaşmalıdır.

Sn Özel, Sn Cumhurbaşkanımızın “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda yaptığı birlik ve beraberlik çağrısını da eleştirmiş. Sn Özel’in yürüttüğü politikalarla CHP içinde bile birlik ve beraberlik sağlayamamışken, Sn Cumhurbaşkanımızın çağrısını anlamasını beklemiyoruz.

Biz Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru ilerliyoruz. Siyasi yürüyüşlerinde yol haritası olmayanları kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz.

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in, Sn Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır.



Sn Özel “diktatörlük” ve “darbecilik” eleştirisi yapmak istiyorsa, 1960’tan bu yana millet düşmanı her darbedeki kendi partisinin “siyasi sabıkası” ile hesaplaşmalıdır.… — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 2, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem