Özgür Özel Duyurdu! CHP'nin Esenyurt Nöbeti Başlıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da partisinin TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Özel'in ana gündemi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanması ve belediyeye kayyım atanmasıydı. İktidarın seçimlerde ilçeyi kazanamadığı için böyle bir kumpas kurulduğunu söyleyen Özel, Esenyurt'u hiç yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Ana muhalefet lideri, ekonomik kriz ve Yenidoğan Çetesi gibi konuların konuşulmaması için iktidarın gündem değiştirme çabasında olduğunu da savundu.

'DEVLET AHMET ÖZER'E TEMİZ KAĞIDI VERDİ'

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Esenyurt'ta yapılan, İstanbul'daki seçmenin iradesine uzanan eli çekmek konusunda sonuna kadar kararlıyız. Türkiye'nin en büyük ilçesinin belediye başkanı, bundan 7-8 ay önce devlete başvurdu ve dedi ki, Esenyurt'ta partimden aday olmak istiyorum. Adaylığa uygun muyum? Devlet de ona temiz kartı verdi. Devlet Esenyurt'a da dedi ki, 'Bu adaylardan birini seçebilirsin. Bunların terörist olmadığına ben kefilim.' Esenyurt'ta her iki kişiden biri de Ahmet Özer'i seçti.

'ESENYURT AÇIK HAVA SUÇ MÜZESİYDİ'

Bizden önce yapılanlara bakalım. Esenyurt'ta gezdiğimizde görüyorduk ki bir açık hava suç müzesiydi burası. Binalar üst üste, sayısız kent suçu... Esenyurtlular da artık 'yeter' deyip CHP'ye verdi ilçeyi. İstanbullular önce 2019'da sonra da 2024 seçimlerinde CHP'yi seçtiler. Artık burada AK Parti'nin bir kez bile karşısında seçim kazanamadığı Ekrem İmamoğlu ve CHP var.

'İSTANBUL'U ALAMADILAR VE ALAMAYACAKLAR'

Esenyurt 1 milyon kişi yapılırken, bir de umutları çalınmışların ilçesi var. O ilçede oturanların tapusu yok, evi yok, başvurduğunda muhatap bulabildiği devlet yok. 'Burada kaç kat var'ı sorgulayamayan vatandaşlar var. 30 bin konut mağduru var. AKP'nin getirdiği hal budur. Milletin derdini anlatamadığı yerde 150 bin kişinin oturamadığı kayıp bir kent vardır. Esenyurt'un üstünde gelecekleri çalınmış insanlar vardır.

Bu Esenyurt'u bir daha alamadılar ve alamayacaklar. İstanbul'u da bir daha alamadılar ve alamayacaklar. O nedenle bunları yapıyorlar. Milletten alamadıkları yetkiyi kayyumla, haksız hukuksuz anayasaya aykırı şekilde ele geçirmeye çalışıyorlar. Bükemedikleri bilekleri devlet imkanlarıyla kırmaya çalışıyorlar.

'AKP KENDİSİNE YAPILAN YANLIŞI BAŞKASINA YAPIYOR'

Erdoğan okuduğu bir şiir nedeniyle siyasi yasak aldığında, birilerini kışkırtmak için 'muhtar bile olamaz' denilen kişiye bu yapıldığında CHP buna karşı durmuştur. Erdoğan'a alan açmak için Siirt'teki milletvekilleri istifa ettirilip ne tesadüftür ki o şiirin okunduğu seçimlerde Erdoğan milletvekili ve ardından başbakan olmuştur. AKP, kendisine yapılan yasaktan güç alan ama şimdi de kendisi aynı muameleyi gösteren bir anlayıştır.

Daha mahkeme kararını vermeden basın yazıyor 'Oraya buraya kayyum atıyoruz' diye. Daha karar olmadan sen kayyum kişiyi belirliyorsun. Bunun hukuk devleti olduğunu savunan İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, siz kötücül bir oyunun içinde seçilmiş rolü üstlenenlersiniz.

'AKP'NİN GÜLEN GEÇMİŞİNE BAKSAK VEKİL KALMAZ'

Ahmet Özer'in evine gittiklerinde öyle bir tavır var ki, sabah 5'te adamın eşiyle kaldığı odaya dalıp kadını ittiriyorlar biz uyandırırız diye. Bu tavır sadece canlı bomba olması durumunda yapılır, sordum öğrendim. Böyle bir tacizi yapamazsınız. Çağırsan adamı, evi belli kim olduğu belli... Sabah gitsen avukatlarla arama yapsan, suçlamana ilişkin bir kanıt ele geçirsen... Ama yok. Fethullah Gülen hayatta olsa gelir omzunuzdan öper. 'Biz bile bu kadarını yapmadık' der. AKP'nin Gülen geçmişine baksak, 2016'dan önce telefon görüşmelerine baksak grup kuracak sayıyı bulamazlar.

'BİZ KONUŞUNCA DAVA AÇIYORLAR'

Ahmet Özer'e kayyum atadıklarını bildirdikleri yazının ilk paragrafında 'PKK terör örgütü üyesi olması suçundan tutuklanan' yazmışlar. Yahu iddiasıyla diyeceksin, iddia ile tutuklandı bu adam. Ne olup olmadığını da göreceğiz iddianameyi bekliyoruz. Bir de İçişleri Bakanısın. Hepimizin canı buna emanet. Ve bir kumpasın parçası olabiliyorlar. Biz böyle konuşunca da dava açıyorlar, açsın!

'BAŞKA ZEKERİYA ÖZ'LE AYNI OYUNU ÇEVİRİYORSUN'

Erdoğan, sen oraya daha önce Barış Pehlivan'ı, Barış Terkoğlu'nu, Murat Ağırel'i, Merdan Yanardağ'ı koydun. Orada şimdi Can Atalay'ı, Osman Kavala'yı, Tayfun Kahraman'ı haksız yere hukuksuz yere tutuyorsun. Şimdi bunu yapınca millet bunlar 'terörist' mi diyecek. Sen İlker Başbuğ'a terör örgütü başı demiş adamsın. Şimdi de başka Zekeriya Öz bulmuşsun, aynı oyunu çeviriyorsun. Akın Gürlek, seyyar giyotin, adaletin boynunu kesendir. Canan Kaftancıoğlu'na yasak getiren Akın Gürlek, Hrant Dink davası Akın Gürlek, Sırrı Süreyya davası Akın Gürlek. Hepsi başka mahkemede davalar. Hepsinde bunu koşturuyorlar. Hadi Ankara'da yasak getir Akın, İstanbul'a koş katliam yapacaksın Akın.

'EKONOMİK KRİZ KONUŞULMASIN DİYE NELER ANLATIYOR'

Anayasa tartışmalarında da böyle, kişiye uygun anayasa yapılmaz dedik. Gündem hep değiştiriliyor. Numan Bey gidiyordu mayıs sonunda yine geliyordu. Grup başkan vekilliğinden gelen bir başkan olarak bu tartışmaların neden yaratıldığını biliyorum. İsrail bize saldıracak diye Mecliste algı yaratıyor. Ekonomik kriz konuşulmasın diye, millet aç yoksul bu duyulmasın diye neler anlatıyor. Bebekler katlediliyor, çocuklar aç yatıyor bunlar konuşulmasın istiyor. 'Bırakın şimdi bunları konuşmayın' diyor.

'GERÇEK GÜNDEMİ KONUŞMAYA AND OLSUN'

Bizim asıl vazifemiz hiçbir gündemi ıskalamadan konuşmak, milletin gerçek gündemini kaçırmadan konuşmaya and olsun. Bunu yapacağız ancak 'başkanlarına kayyum atanmış bir şey demiyorlar' denmesine de izin vermeyeceğiz, denge kuracağız. Şeffaf olacağız, samimi olacağız, toplumsal mutabakat oluşturacağız. Burada en önemli kısımlardan biri şehit ve gazi ailelerine karşı bir yerde durmamak olacak. Onların teminatı biziz. Kürt sorunu hakkında görüşmelerimizde de tüm partileri dahil ederek hareket edeceğiz, bizin kapalı kapılar arkasında konuşmalarımız yok.

'SEÇMEN KULAĞINI AÇINCA BİZİ SEÇİYOR'

Tüm bu gündem değiştirme çabaları çok anlaşılabilir çünkü seçmen kulağını açtığında zaten bizi seçiyor. Biz seçmenin karşısına Ekrem İmamoğlu'nu, onlar Murat Kurum'u çıkarıyor. Biz Mansur Yavaş'ı, onlar şu anda adını bile hatırlamadığımız birini çıkarıyor. Biz onlara değil ama seçmenlerine saygı duyuyoruz ve kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. 'Kardeşim düne kadar 'bebek katili' dediğiniz kişiyi iki al-verle Meclis getirmeye çalışmak değil mesele' diyebiliyoruz. CHP Alevilerin de Sünnilerin de Türklerin de Kürtlerin de tek umudu ve çaresidir.

'15 GÜN ESENYURT'TAYIZ'

CHP, tüm Türkiye'ye Esenyurt'tan sesleniyor. Bundan sonraki ilk 15 günde Esenyurt'tayız. Vekillerimizle genel başkan yardımcılarımızla buradayız. Her sabah güne ilçe binamızda başlayacağız. Bir önceki gündeki arkadaşlarımızın ne yaptığını, kayyumun ne yapamadığını konuşacağız. Hangi arsayı kime peşkeş çektiklerini ve hangi kaçak yapıya onay verdiklerini, bir gün önce ziyaret ettikleri Ahmet Özer'in mesajıyla birlikte konuşacağız. Elimizi Esenyurt'tan çekmeyeceğiz, hep burada olacağız."

Kaynak: Gerçek Gündem