Ali Koç'tan Olay Açıklama! 'Fenerbahçe'ye Saldırı İçeriden'

Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği'nin (BÜFİD) düzenlediği Cumhuriyet Balosu’na katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, orada çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, Başpehlivanlar, Yusuf Can Zeybek Orhan Okulu İsmail Balaban ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ile bir araya gelen Koç, Altın Kemerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

'FENERBAHÇE TARİHTE BUNU HİÇ TECRÜBE ETMEDİ'

Sözcü'de yer alan habere göre Koç, etkinlikte şu açıklamalarda bulundu:

"Fenerbahçe'ye dışarıdan pek çok kez saldırı oldu. Fenerbahçe yara aldı mı? Aldı ama dimdik ayakta durdu ve inandığı değerlerle yolunda yürümeye devam etti. Çok denendi ama başaramadılar. Fakat Fenerbahçe bugüne kadar hiçbir zaman şunu tecrübe etmedi; hiçbir zaman içeriden saldırıya uğramadı.

'YIKILIRSA ANCAK İÇERİDEN YIKILIR'

Fenerbahçe hiç bugün olduğu gibi içeride, kendi evlatları, kendi kongre üyeleri, yeri gelmiş kulüpte yöneticilik yapmış kişiler tarafından hedef alınmadı. Bu denenmedi. Bunun tecrübesi tarihinde yok. Fenerbahçe yıkılırsa ancak içeriden yıkılır. Bu paralellik ülkemiz için de geçerlidir."

Kaynak: Sözcü