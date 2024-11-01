MasterChef Türkiye'de Olay Görüntüler! Beyza'ya Ne Olduğu Ortaya Çıktı... Sosyal Medya Bunu Konuşuyor

MasterChef Türkiye'nin en sevilen yarışmacılarından Beyza'nın yarışmadan ayrıldığı iddiaları sosyal medyanın gündemi oturmuştu. Beyza ile ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Yayınlanan son fragmanda Beyza'ya ne olduğu ortaya çıktı.

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MasterChef Türkiye'de Olay Görüntüler! Beyza'ya Ne Olduğu Ortaya Çıktı... Sosyal Medya Bunu Konuşuyor

TV8'in sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye'nin sosyal medyada en çok konuşulan yarışmacılarından Beyza'nun Uşak çekimleri sırasında mutfak kazası geçirip yandığı iddia edilmişti. Bu iddialar sonrası herkes Beyza'nın yarışmaya devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Hatta iddialar arasında Beyza'nın yarışmadan ayrıldığı da yer alıyordu.

MasterChef Türkiye'ni yeni bölüm fragmanı ise Beyza'nın yandığı iddialarını doğruladı. Fragmanda Beyza'nın börek tepsisini çevirirken yüzüne yağ döküldüğü anlar yer alıyor. Bu anlar ise yeni bölüm yayınlanmadan sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yayınlanan fragmanda önce Beyza'ya diğer yarışmacılar o şekilde çevirmemesi konusunda uyarıda bulunuyor. Eda ise 'Bırakın yapsın' diyor. Erim ise 'Yağ akacak ama' sözleriyle uyarıyor.

MasterChef Türkiye'de Olay Görüntüler! Beyza'ya Ne Olduğu Ortaya Çıktı... Sosyal Medya Bunu Konuşuyor - Resim : 1

Beyza da ateşin üstünden aldığı böreği çeviriyor. Tam çevirdiği sırada ise kızgın yağ Beyza'nın yüzüne dökülüyor. Sağlık ekipleri ise Beyza'ya anında müdahale ediyor.

MasterChef Türkiye'de Olay Görüntüler! Beyza'ya Ne Olduğu Ortaya Çıktı... Sosyal Medya Bunu Konuşuyor - Resim : 2

Alper ve Onur ise 'Neden çevirtiyorsunuz?' diyerek diğer yarışmacılara tepki gösteriyor.

MasterChef Türkiye'de Olay Görüntüler! Beyza'ya Ne Olduğu Ortaya Çıktı... Sosyal Medya Bunu Konuşuyor - Resim : 3

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