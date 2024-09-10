Alaattin Çakıcı’dan Öldürülen Arkadaşı İçin Açıklama

Üsküdar'da iş yerine geldiği sırada silahlı saldırı sonucu öldürülen Kemal Çağlar Temel'in ünlü mafya lideri Alaattin Çakıcı ile yakın oldukları iddia edildi. İddialar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çakıcı, "Kemal Çağlar Temel’in vefatına çok üzüldüm. Kendisini üç yıldan beri tanırım. Ziyaretime her zaman gelirdi." dedi.

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Alaattin Çakıcı’dan Öldürülen Arkadaşı İçin Açıklama

Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi olan Kemal Çağlar Temel, motosikletiyle geldiği iş yeri önünde caddede kendisini bekleyen bir kişi tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Mafya lideri Alaattin Çakıcı’nın Temel ile fotoğraflarının olması ve yakın olduklarının iddiası üzerine Çakacı açıklama yaptı.

Çakıcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"Bugün iş yerinin önünde öldürülen Kemal Çağlar TEMEL’in vefatına çok üzüldüm. Kendisini üç yıldan beri tanırım. Ziyaretime her zaman gelirdi. Benimle bir akrabalık bağı ve her hangi bir iş ilişkisi yoktu. Allah rahmet eylesin. Kamuoyuna saygılarımla."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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