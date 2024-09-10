Saygı 1'in Yeni Konuğu Belli Oldu! Oğuzhan Uğur Duyurdu

Babala TV’nin sahibi Oğuzhan Uğur yeni programı ‘Saygı 1’in yeni konuğu belli oldu. Yeni konuğu sosyal medya hesabından duyuran Oğuzhan Uğur, tanıtımın yakında yayınlanacağını duyurdu.

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Saygı 1'in Yeni Konuğu Belli Oldu! Oğuzhan Uğur Duyurdu

Seçim dönemlerinde yaptığı ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programıyla siyasilerle gençleri bir araya getiren Babala Tv sahibi Oğuzhan Uğur'un yeni programının ikinci konuğunu açıkladı.

‘Saygı 1’ isimli programına formatına göre, farklı müzik türlerinden seçilen efsane isimlerin eserlerini Türkiye’nin önde gelen sanatçıları kendi yorumlarıyla seslendirecek.

Rap müziğin efsanesi Ceza programın ilk konuğu olurken, binlerce kişinin canlı izlediği konserin gelirleri ise bağışlanmıştı.

Oğuzhan Uğur yeni konuğun Sertab Erener olduğunu duyurdu. 2003 yılında Everyway That I Can şarkısıyla Türkiye’yi Eurovision’da birinciliğe taşıyan Sertab Erener, Saygı 1'in yeni konuğu olacak.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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