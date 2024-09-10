Bandırma'da Operasyon! Uyuşturucu Ayakkabısından Çıktı

Bandırma'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın ayakkabısında uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bandırma'da Operasyon! Uyuşturucu Ayakkabısından Çıktı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, İhsaniye Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde rutin uygulamalarına devam ederken, 24 yaşındaki G.Y.'nin davranışlarından şüphelendi. Yapılan aramada G.Y.'nin ayakkabısının özel bir bölmesine saklanmış 1,35 gram metamfetamin ve 0,30 gram bonzai bulundu.

G.Y. hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki operasyonlarını titizlikle sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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