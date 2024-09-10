Binali Yıldırım Anjiyo Operasyonu Geçirdi

Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım, Kartal'da bulunan bir hastanede anjiyo operasyonu geçirdi. Yıldırım'ın operasyonun başarılı geçtiği bildirildi.

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Binali Yıldırım Anjiyo Operasyonu Geçirdi

Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, dün getirildiği Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo operasyonu geçirdi. Operasyonda Yıldırım'a 4 adet stent takıldı. Yıldırım'ın, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığının iyi olduğu ve henüz taburcu olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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