Polis Otosunun Çarptığı Kadın Ölmüştü! Aracı Süren Polis, Ehliyetsiz Çıktı

İstanbul Şişli, Büyükdere Caddesi mevkiinde, Cevahir AVM'nin yanında bulunan Starbucks binasının önünde, sabah saatlerinde polis aracı geri geri gelirken Ergül Kaya (43) ile Ayşegül Tufan'a (24) çarptı.

Kazada, anne ve kızı yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Annenin duvara sıkıştığı, kızının ise bacağından yaralandığı öğrenildi.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kaya'yı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kızı Ayşegül Tufan'ı ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Ergül Kaya hayatını kaybetti, kızı Tufan'ın ise tedavisi sürüyor.

Ergül Kaya'nın cenazesi hastaneden alınarak Yenibosna'daki adli tıp kurumuna getirildi. Cenaze, buradaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarınca Çankırı'ya götürüldü.

POLİS 'EHLİYETSİZ' ÇIKTI

Öte yandan Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetçi'nin Emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; aracı kullanan polisin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

'İŞE GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI'

Ergül Kaya'nın eşi Dursun Kaya, adli tıp kurumu önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eşinin işe gitmek için saat 08.30'da evden çıktığını ve alışveriş merkezinin önünde kazanın yaşandığını söyledi.

Eşinin kaza sonrası hastaneye kaldırıldığını belirten Kaya, "Hastanede uğraşmışlar, doktorlar 20-25 dakika kalp masajı yapmış ama hayata döndürememişler, vefat etti" ifadesini kullandı.

Ergül Kaya'nın akrabası Recep Turan da baldızının sabah geri manevra yapan polis arabasının çarpmasıyla hayatını kaybettiğini söyledi.

POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Polis memuru G.U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü ve gözaltına alındı. Öte yandan ailenin şikâyetçi olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Cumhuriyet