İmamoğlu'ndan Kurum'a Sürpriz Ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede İstanbul'un depreme hazırlığı, kentsel dönüşüm ve Boğaz'ın doğal zenginliğinin korunması konuları ele alındı.

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İmamoğlu'ndan Kurum'a Sürpriz Ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

'YEREL YÖNETİMLERLE İSTİŞARELERİMİZ DEVAM EDECEK'

Kurum, Bakanlık'taki kabul sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Bakanlığımızda kabul ettik. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul'umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz'ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek." dedi.

'VERİMLİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise görüşmeye yaptığı paylaşımda, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile İstanbul’un bakanlığın görev alanındaki konuları üzerine yararlı ve verimli bir görüşme yaptık." ifadelerini kullandı.

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