Oğuzhan Uğur'dan Sagopa Kajmer'e 'Ceza' Yanıtı

Oğuzhan Uğur, ünlülerin yer aldığı ‘Saygı1’ isimli yeni bir program formatı çıkardı. Format kapsamında ünlü isimler, Ceza'nın şarkılarını yorumladı.

Rapçi Sagopa Kajmer ise program için ilk kendisine teklif gittiğini öne sürdü. Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından bu iddiaya yanıt verdi.

Uğur, 'Büyük ihtimalle kendisine yanlış bilgi verdiler… Çünkü format sahibi olarak birinci ağızdan söylüyorum, kendisine SAYGI1 için ben ve ekibim tarafından hiçbir teklif gitmemiştir' dedi.

'KÜSLÜK BİTSİN İSTEDİM'

Oğuzhan Uğur açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Yunus abimizin (Sagopa Kajmer) işlerini çok seviyorum. Yıllardır severek dinliyorum. Hatta şarkıları dijital platformlarda gezmeye başlamadan evvel, Hedef12 albümü için kavgaya karışmışlığım bile vardır. O derece fanıyımdır. Ancak bu açıklamasını şaşkınlıkla okudum. Büyük ihtimalle kendisine yanlış bilgi verdiler… Çünkü format sahibi olarak birinci ağızdan söylüyorum, kendisine SAYGI1 için ben ve ekibim tarafından hiçbir teklif gitmemiştir.

Sadece çekim gecesine üç gün kala, Ceza için bir videoyla selam yollamasını en samimi duygularımla rica ettim. Küslük bitsin istedim. Reddetti, asla ısrar etmedim. Ayrıca SAYGI1, kendisinin düşündüğü gibi yalnızca yaş almış emektar ustalar için yapılmıyor, çığır açmış genç müzisyenler için de hazırlanıyoruz. İlk bölümümüz henüz yayınlanmadan yurtdışı platformlardan yayın teklifi alıyor, sahne tasarımımızla ödüle aday gösteriliyoruz. Bunca tebrik ve alkış arasından böyle bir yanlış anlaşılmanın kafa karışıklıklarına yol açacağını düşündüğüm için açıklamak, doğrusunu anlatmak istedim. Halen kendisinin büyük bir hayranıyım. Yanlışı düzeltmek hakkımı anlayacağı kanısındayım. İlk bölümümüz 18 Temmuz Perşembe akşamı yayında. Saygılarımla.'