Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak' Lakaplı Oyuncusu Serpil Örümcer'in Zabıta İsyanı

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ lakabıyla ünlenen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer geçim sıkıntısı yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda faturalarını ödeyemediğini söyleyerek eski fotoğraflarını 200 TL’ye satışa sunan Örümcer, şimdi de takı tezgahı açtı. Örümcer bu sefer de zabıta engeline takıldı.

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Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak' Lakaplı Oyuncusu Serpil Örümcer'in Zabıta İsyanı

İstanbul Fatih’teki bir klişesin önünde ayda bir takı tezgahı açarak geçinmeye çalışan oyuncu ve ses sanatçısı Serpil Örümcer, zabıta engeline takıldı.

Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak' Lakaplı Oyuncusu Serpil Örümcer'in Zabıta İsyanı - Resim : 1

15 YAŞINDAYKEN GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILDI

Serpil Örümcer, bir şirkette sekreterlik yaparken, 1967 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında finale kalarak şöhret basamaklarına ilk adımını attı. 15 yaşındayken katıldığı yarışma sonrasında ise kendisine gelen teklifi reddetmeyerek şarkıcı oldu.

Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak' Lakaplı Oyuncusu Serpil Örümcer'in Zabıta İsyanı - Resim : 2

FATURALARINI ÖDEYEMEDİĞİNCE FOTOĞRAFLARINI ŞATTI

Uzun süredir zorlu bir hayat mücadelesi veren 72 yaşındaki Serpil Örümcer, geçtiğimiz yıllarda faturalarını ödeyemediğini söylemiş ve kendi fotoğraflarını 200 TL'den satışa çıkarmıştı.

Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak' Lakaplı Oyuncusu Serpil Örümcer'in Zabıta İsyanı - Resim : 3

Örümcer, "Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı resimlerimi göndermek istiyorum" demişti.

Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak' Lakaplı Oyuncusu Serpil Örümcer'in Zabıta İsyanı - Resim : 4

ARKA SOKAKLARA KONUK OYUNCU OLMUŞTU

Geçen aylarda faturalarını ödemek için imzalı fotoğrafları ile CD'lerini satışa çıkardığını açıklayan ünlü isim yine şubat ayında Kanal D'nin efsane dizisi 'Arka Sokaklar' ekibine katılmış ve üç bölüm konuk oyuncu olarak ekranda boy göstermişti.

Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak' Lakaplı Oyuncusu Serpil Örümcer'in Zabıta İsyanı - Resim : 5

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; her ayın birinde Unkapanı'ndaki kilisenin önünde satış yapan Serpil Örümcer, en çok zabıtalardan şikayetçi olduğunu açıkladı.

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Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak' Lakaplı Oyuncusu Serpil Örümcer'in Zabıta İsyanı - Resim : 7

"BU DURUMDAN GERÇEKTEN BIKTIM"

Siftah yapmadan kilisenin önünden ayrılan sanatçı şikayetini şu ifadelerle dile getirdi:

“Burası benim ekmek teknem, buradaki esnaf herkes beni sever ve bilir. Ayda bir gün buraya gelip tezgah açmama bile izin vermiyorlar. Bir ay gelip satış yaparsam diğer ay gelmeme müsaade etmiyorlar. Mecbur olmasam Küçükçekmece’den buralara kadar gelmem. Pazara çıkarak ufak tefek ihtiyaçlarımı karşılıyorum ama ekmek paramı kazanmama bile izin vermiyorlar. Bu durumdan gerçekten bıktım.”

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