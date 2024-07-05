Şarkıları Dillere Pelesenk! Ünlü Grup Dağıldı

Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkınca dağılma iddiaları ortaya atılan KÖFN grubu, kariyerlerine bireysel olarak devam etme kararı aldı.

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Şarkıları Dillere Pelesenk! Ünlü Grup Dağıldı

2022 yılında çıkardıkları 'Bi' Tek Ben Anlarım' şarkısıyla sanat camiasına hızlı giriş yapan KÖFN grubundan hayranlarını üzecek haber geldi.

Grubun üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. Bu hamle sonrası KÖFN'ün dağılacağı yönündeki söylentiler doğru çıktı.

Salman Tin ve Bilge Kağan Etil tarafından 2018 yılında kurulan KÖFN grubu dağıldı. "Bi' Tek Ben Anlarım" ile müzik listelerine damga vuran ikili, kariyerlerine bireysel olarak devam etme kararı aldı.

Ünlü müzisyenlerin, birlikte yeni proje üretmeyeceği, sadece beraber konser verecekleri belirtildi. Etil'in bir süre yurt dışında yaşayacak olmasının, KÖFN'ün dağılma kararında etkili olduğu öğrenildi.

Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'in, hayranlarını üzen karar sonrası Instagram hesaplarından birbirini silmesi dikkatlerden kaçmadı.

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