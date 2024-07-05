Cemal Can Canseven’den Şaşırtan Açıklama! Ne Kadar Maaş Alıyor?

Şarkıcılık ve modellik yapan Cemal Can Canseven sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı. Hesap yüzünden geçtiğimiz günlerde bir mekanla kavga ettiğini söyleyen Cemal Can, hesabını kendisinin tutmadığını ve yıllardır kazandığı parayı babasına verdiğini açıkladı.

Cemal Can Canseven’den Şaşırtan Açıklama! Ne Kadar Maaş Alıyor?

Eski Survivor şampiyonu şarkıcı ve model Cemal Can Canseven, sempatikliği ve yakışıklığı ile kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Ünlü isim kazandığı parayı babasına verdiğini ve maaş aldığı söyledi.

"GEÇEN BİR MEKANLA KAVGA ETTİM"

Dün akşam Sefo'nun konserine giden Cemal Can Canseven, basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti. Muhabir Online'a konuşan ünlü isim, tatil beldelerindeki fiyatlara sitem ederek "Çeşme çok pahalı plaj için dünya kadar para alıyorlar bir de harcama limiti koyuyorlar. Geçen bir mekanla kavga ettim. İsraf geliyor bana. Onu verecek bütçem var ama bu artık kazıklanma gibi geliyor bana. Ben dışarıda yemek yerine evde yiyerek çıkıyorum, ücretsiz plaja gidiyorum. Biriktirme zamanındayız. Ben kazancımı eve yatırıyorum. Benim hesabımı annem ve babam tutuyor. Benim maaşım var. Babamdan her ay 25 bin TL alıyorum. Avans talep edebiliyorum. Mesela Türkiye maçına gideceğim için avans alırım. Bana 25 bin TL yetiyor, biriktiriyorum bile. Benim lüks harcamalarım var. Kredi kartı harcamam var onu düşünmüyorum ailem hallediyor.

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