Harekete Geçti: Yıldız Tilbe’den Sahte Hesaplara Suç Duyurusu

Kendine has tarzı, şarkıları, sahne şovları ve giyimiyle sık sık sosyal medyada gündem olan şarkıcı Yıldız Tilbe isyan etti. Adını kullanarak hesap açanlara ateş püsküren Yıldız Tilbe, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Harekete Geçti: Yıldız Tilbe’den Sahte Hesaplara Suç Duyurusu

Delikanlım, Çabuk Olalım Aşkım, Hastayım Sana gibi şarkılarıyla büyük hayran kitlesine sahip Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından isyan etti. Tilbe, adını kullanarak sosyal medya hesapları açanlara karşı harekete geçti. Sanatçı, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamayı X hesabından yayımladı.

Harekete Geçti: Yıldız Tilbe’den Sahte Hesaplara Suç Duyurusu - Resim : 1

"KÖTÜ NİYETLİ, YANILTICI, YIPRATMAYA YÖNELİK"

''Bir süredir müvekkilimiz Sayın Yıldız Tilbe adına farklı kişiler tarafından adeta onun sosyal medya hesabıymış gibi algı yaratılarak kötü niyetli, yanıltıcı, yıpratmaya yönelik ve tepki çekecek nitelikte görüş, düşünce ve duygu paylaşımları yapan sahte hesaplar tespit edilmiş olup bunlar hakkında ilgili makamlara yasal başvurular ve suç duyuruları tarafımızca yapılmıştır. Bu konuda Yıldız Tilbe sevenlerinin, takipçilerinin ve duyarlılığı olan vicdan sahibi halkımızın hassasiyet göstermesini, gerekirse sosyal medya şikayet yolunu kullanmalarını, sadece mavi tikli 2.1 milyon takipçinin olduğu Instagram hesabına ve yine aynı şekilde yaklaşık 4.9 milyon takipçinin olduğu X (Twitter) hesabına itibar edilmesini, bu iki gerçek sosyal medya hesabı dışında diğer sahte hesaplardaki hiçbir duygu, düşünce, yorum ve beyanın müvekkilimizden sadır olmadığını, bu cihetle yasal olarak hiçbir bağlayıcılığının ve sorumluluğunun da kabul görmeyeceğini önemle beyan eder saygılarımızı sunarız.''

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"NİYETLERİ KENDİLERİNİ BULSUN"

Adına sahte hesaplar açanlara tepki gösteren ünlü isim "Bıktım adımı soyadımı kullanan, pis düşüncelerini, benmiş gibi yazan, önüne gelene ağız dolusu saydıran, çakma Yıldız Tilbe hesaplarından, usandım. Kim olduklarını bilmiyorum, niyetleri kendilerini bulsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Harekete Geçti: Yıldız Tilbe’den Sahte Hesaplara Suç Duyurusu - Resim : 3

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