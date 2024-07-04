Sosyal Medya Karıştı: Seren Serengil’in Köpekli Milli Takım Paylaşımı Tepki Çekti

A Milli Takımın çeyrek finale kalmasını kutlamak için yapay zekayla köpeklere milli takım forması giydiren Seren Serengil’e tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, İçişleri Bakanına çağrı yaparak "Seren Serengil tutuklansın" derken Serengil’den de yanıt geldi.

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Sosyal Medya Karıştı: Seren Serengil’in Köpekli Milli Takım Paylaşımı Tepki Çekti

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Tüm Türkiye’den kutlama sesleri yükselirken ünlü isimler de tebrik paylaşımları yaptı. Seren Serengil ise yapay zeka ile milli takım forması giyen köpeklerin yer aldığı kareyi paylaştı.

Sosyal Medya Karıştı: Seren Serengil’in Köpekli Milli Takım Paylaşımı Tepki Çekti - Resim : 1

"SEREN SERENGİL TUTUKLANSIN" ÇAĞRISI

Serengil'in paylaşımına tepki gösteren birçok sosyal medya kullanıcısı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet Müdürlüğü'ne seslenerek "Seren Serengil tutuklansın" çağrısında bulundu.

Sosyal Medya Karıştı: Seren Serengil’in Köpekli Milli Takım Paylaşımı Tepki Çekti - Resim : 2

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Serengil, gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabından açıklama yaptı. Serengil, "Sokak hayvanlarımıza olan koruyuculuğumuzdan hoşnut olmayan, hayvanseverlere nefret duyan bu cahil takım bir sürü fake hesaptan 'taraftarı köpeğe benzetti' gibi iftira, halkı kin ve nefrete sürükleyecek paylaşımlar yapmışlar. Avukatım tek tek hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulunacak. Tüm hayvansever sevenlerim gereken cevabı vermiş. Allah bunlara akıl fikir versin, düşmanın cahil olmayanını versin" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Karıştı: Seren Serengil’in Köpekli Milli Takım Paylaşımı Tepki Çekti - Resim : 3

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Seren Serengil A Milli Takım UEFA UEFA Avrupa Ligi
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