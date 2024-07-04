Aileler Tanıştı, Kadir Ezildi Evleniyor
Temizlik sevdalısı Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından nişanlanacağını duyurdu. Ezildi, kız arkadaşının ailesiyle tanışmaya gittiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Temizlik sevdası sayesinde büyük bir üne kavuşarak sunucu olan Kadir Ezildi, özel hayatıyla gündem oldu.
Kadir Ezildi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından nişanlanacağını duyurmuştu.
Annesi, kardeşi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kız arkadaşının ailesiyle tanışmaya giden sunucu o anları sevenleriyle paylaştı.
Kadir Ezildi’nin Gamze Türkmen ile yakın zamanda nikah masasına oturmayı planladığı iddia edildi.