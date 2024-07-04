Taze Anne Gonca Vuslateri'den Mutlu Aile Pozları

Geçtiğimiz Nisan ayında kızı Asya’yı dünyaya getiren taze anne Gonca Vuslateri, eşi ve kızıyla tatile çıktı. Mutlu aile pozları veren ünlü oyuncu, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

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Taze Anne Gonca Vuslateri'den Mutlu Aile Pozları

Mart 2024'te bir süredir aşk yaşadığı Levent Bey ile nikah masasına oturan 37 yaşındaki Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde de kızı Asya'yı dünyaya getirdi. Ailesiyle mutlu ve gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu, ailesiyle tatile çıktı.

Taze Anne Gonca Vuslateri'den Mutlu Aile Pozları - Resim : 1

EŞİ VE KIZINI PAYLAŞTI

Gonca Vuslateri, eşi Levent ve kızları Asya’nın bir dizi fotoğraf paylaştı. Eşinin ve kızının yüzünü göstermeyen ünlü oyuncu, paylaşımına duygu dolu bir açıklama ekledi.

Taze Anne Gonca Vuslateri'den Mutlu Aile Pozları - Resim : 2

"AŞKLARIM. GECEM, GÜNDÜZÜM..."

Vuslateri, "Aşklarım. Gecem, gündüzüm... Yuvasını korumak için ıslak ormanların uykusuz kurtları gibi nefeslerinizi dinleyerek geçiririm gecelerimi. Dualardan söz yazarım boyu bestelerinize" dedi.

Taze Anne Gonca Vuslateri'den Mutlu Aile Pozları - Resim : 3

"SİZİ SEVİYORUM"

Ünlü isim, sözlerine "Kökleri içime büyüyen olgun ailem. Beni parçalara bölerek derinleştiren en dirençli büyüyüşlerim. Canım kızım, canım sevgilim. Sizi seviyorum" diye devam etti.

Oyuncu Gonca Vuslateri anne oldu! Kızının adını Asya koyduOyuncu Gonca Vuslateri anne oldu! Kızının adını Asya koyduMagazin

Vuslateri'nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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