Taze Anne Gonca Vuslateri'den Mutlu Aile Pozları

Mart 2024'te bir süredir aşk yaşadığı Levent Bey ile nikah masasına oturan 37 yaşındaki Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde de kızı Asya'yı dünyaya getirdi. Ailesiyle mutlu ve gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncu, ailesiyle tatile çıktı.

EŞİ VE KIZINI PAYLAŞTI

Gonca Vuslateri, eşi Levent ve kızları Asya’nın bir dizi fotoğraf paylaştı. Eşinin ve kızının yüzünü göstermeyen ünlü oyuncu, paylaşımına duygu dolu bir açıklama ekledi.

"AŞKLARIM. GECEM, GÜNDÜZÜM..."

Vuslateri, "Aşklarım. Gecem, gündüzüm... Yuvasını korumak için ıslak ormanların uykusuz kurtları gibi nefeslerinizi dinleyerek geçiririm gecelerimi. Dualardan söz yazarım boyu bestelerinize" dedi.

"SİZİ SEVİYORUM"

Ünlü isim, sözlerine "Kökleri içime büyüyen olgun ailem. Beni parçalara bölerek derinleştiren en dirençli büyüyüşlerim. Canım kızım, canım sevgilim. Sizi seviyorum" diye devam etti.

Vuslateri'nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.