Sevda Erginci Yeni Projesi Hakkında Konuştu: 30 Yaşına Kadar Hiç Böyle Bir Şey Hissetmemiştim

Önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülenen 30 yaşındaki ünlü oyuncu Sevda Erginci, menajeriyle toplantı yaptığını söyledi. Erginci, "Çok boş oturabilen biri değilim. Çalışmayı seviyorum. Şu an 'tamam' dediğimiz proje yok. Tatilden sonra başka görüşmeler yapıp, netleştiririz" dedi.

"İLK DEFA BİR ANNEYİ CANLANDIRDIM"

Festival filminde yer aldığını belirten Erginci, "Projeyi 'Yasak Elma'ya dönmeden önce çekmiştik, şu an kurguda. Değerli bir iş. Daha önce böyle deneyimim ve tecrübem olmamıştı. Türkiye ve dünya festivallerini gezecek. 30 yaşında üç çocuklu anneyi oynadım, ilk defa bir anneyi canlandırdım. İkisi yönetmenlerin çocuğuydu, zeki çocuklardı. Keyifli geçti" şeklinde konuştu.

"DOĞRU KİŞİYLE İSTERİM"

Ünlü isim, "Film bir annelik duygusu yarattı mı?" sorusuna, "30 yaşına kadar hiç böyle bir şey hissetmemiştim. Zamanı geldiğinde doğru kişiyle olduğu zaman anne olmak isterim" yanıtını verdi.

"AŞK İNSANIYIM"

Daha önce romantik biri olmadığını söyleyen Erginci, "Aslında aşk insanıyım. Orada, 'Romantik olmakta zorlanıyorum' demek istemişimdir. Aşk kıymetli bir şey. Yalnızım, hayatımda kimse yok" ifadelerini kullandı.

ÖNCE YUNANİSTAN, SONRA URLA

Tatil planıyla ilgili konuşan oyuncu, "Kısa bir tatil yaptım. Bir aydır İstanbul'dayım. Önümüzdeki hafta birkaç gün Yunanistan'a, oradan Urla'ya arkadaşlarımın yanına gideceğim" dedi.

"SINIRLARI OLANI DA, OLMAYANI DA HAKLI BULUYORUM"

Uraz Kaygılaroğlu'nun tiyatro oyununda erkek rol arkadaşıyla öpüştüğü görüntüler hatırlatılan ve "Sizin oyunculukta kuralınız var mı?" sorusu yöneltilen Sevda Erginci, "Projeyi kabul ettiysem sevdiğim ve her şeyi doğru bulduğum anlamına geliyor. Biz oyuncuyuz, kendi kimliğimizle yapmıyoruz. Sınırları da doğru buluyorum. Sınırları olanı da, olmayanı da haklı buluyorum. Oyuncunun kişisel seçimiyle ilgili" dedi.