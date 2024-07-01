“Rol gereği bir erkekle öpüşür müsünüz?" sorusuna manidar cevap

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla öpüşmesi sosyal medyada gündem oldu. Muhabirlerin “Uraz Kaygılaroğlu gibi rol gereği bir erkekle öpüşür müsünüz?" sorusuna Celil Nalkaçan yanıt verdi.

“Rol gereği bir erkekle öpüşür müsünüz?" sorusuna manidar cevap

Son zamanların en beğenilen oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nun tiyatro sahnesinde rol arkadaşıyla öpüşmesi gündem oldu.

Uraz Kaygılaroğlu ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa öpüşmesi sosyal medyada dikkat çekti. Bu olay üzerine muhabirler gördükleri erkek oyunculara “Uraz Kaygılaroğlu gibi rol gereği bir erkekle öpüşür müsünüz?" diye sormaya başladı.

“Rol gereği bir erkekle öpüşür müsünüz?" sorusuna manidar cevap - Resim : 1

KADİR İNANIR ÖRNEĞİ

Oyuncu Celil Nalçakan “Uraz Kaygılaroğlu gibi rol gereği bir erkekle öpüşür müsünüz?” sorusuna Kadir İnanır ile örnek verdi.

Nalçakan “Uraz’ın çok iyi oynadığına eminim. Ben o kadar iyi oyuncu değilim. İkincisi attığın taş ürküttüğün kurbağa değerse neden olmasın... Kadir abi de bu hayatta Pamuk Prenses kostümü giymişti" dedi.

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