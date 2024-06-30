Ünlü oyuncu Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberlerine isyan etti! "Çok büyük dava açacağım"

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan hakkında çıkan "öldü" söylentileri hakkında açıklama yaptı.

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Ünlü oyuncu Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberlerine isyan etti! "Çok büyük dava açacağım"

Hakkında çıkan ölüm haberlerinden dolayı kardeşinin bayıldığını söyleyen Celil Nalçakan, "3 tane etkileşim alacağız diye böyle terbiyesizlik yapılmaz. Çok büyük bir dava açacağız" dedi.

"CELİL NALÇAKAN ÖLMEDİ, AMA ONLAR ÖLDÜ"

Celil Nalçakan, Muhabir Online'a yaptığı açıklamada "Bugün 'Celil Nalçakan öldü' haberi çıktı. Benim annem 76 yaşında. Kız kardeşimi arayarak 'Başın sağ olsun' demişler. Kız bayılmış. Bu haberi annem duysaydı kalp krizi geçirebilirdi. 3 tane etkileşim alacağız diye böyle terbiyesizlik yapılmaz. Ben bu güne kadar hep sustum. Çok büyük bir paraya dava açacağız. Kazandığımız paranın tamamını da LÖSEV'e bağışlayacağım. Bundan sonrasını onlar düşünsün. Celil Nalçakan ölmedi ama onlar öldü bu saatten sonra" diye konuştu.

"2 ETKİLEŞİM İÇİN YAPMADIĞINIZ ONURSUZLUK KALMADI"

Hakkında çıkan ölüm haberini Instagram hesabından yayınlayan Celil Nalçakan, "Yahu Allah sizi ıslah etsin be. 2 tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor. Böyle şarlatanlara lütfen itibar etmeyiniz. Bu ve benzeri hesaplar hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

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