20 gün önce boşanmıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz!

Güldür Güldür Show'da hayat verdiği İbrahim karakteri ile tanınan Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Sinem Ayyıldız ile boşandığını açıkladı. 20 gün önce evliliğini sonlandıran Atilla, şarkıcı Nez ile paylaşımları gündem oldu.

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20 gün önce boşanmıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz!

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Rüştü Onur Atilla, Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğinin 20 gün önce sonlandırdıklarını açıklamıştı. Boşanmanın hemen ardından Rüştü Onur Atilla ve Nez'in sarmaş dolaş fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

20 gün önce boşanmıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz! - Resim : 1

20 GÜN ÖNCE BOŞANDI

Güldür Güldür Show'da 'İbrahim' karakteriyle tanınan Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında evlendiği Sinem Ayyıldız ile sessiz sedasız boşandı. Ünlü oyuncu ayrılığı, "2014 yılında hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı olarak sona ermiştir. Mesleğim gereği kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu açıklamalarda bulunacağım. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgiyle büyümeleri tek dileğim" sözleriyle paylaşmıştı.

20 gün önce boşanmıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz! - Resim : 2

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİ

Bu açıklamadan kısa süre sonra Rüştü Onur Atilla ve şarkıcı Nez sarmaş dolaş fotoğraflarını yayınladı.

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