10 yıllık evlilik tek celsede bitti

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Atilla sosyal medya hesabından son halini paylaşarak toplamda 45 kilo verdiğini açıklamıştı.

Değişimiyle çok konuşulan ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Rüştü Onur Atilla 2014 yılında nikah masasına oturduğu Sinem Ayyıldız ile boşandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atilla, şunları yazdı:

"2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum.

Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum."