Rober Hatemo kötü günleri geride bıraktı: Son haline sosyal medyada yorum yağdı

'Esmer' adlı ilk albümünü 1997'de piyasaya süren; 'Senden Çok Var', 'Tanrım' ve 'Çiçeğim' gibi hitlere imza atan Rober Hatemo, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla gündem oldu.



'Yenilendim' diyen Rober Hatemo'nun kaslı halini görenler çok şaşırdı. Eski halinden eser kalmayan Rober Hatemo "her an yeni bir şarkıyla hoplatabilirim" diyerek sevenlerini de heyecanlandırdı.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcının son haline sosyal medyada; 'Sana ne olmuş?', 'Efsane geri dönmüş', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

SAĞLIK SORUNLARINI ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunlarını anlatan Hatemo 'Babamı kaybettikten sonra garip şeyler olmaya başlamıştı. Karnım ağrıyordu, şarkı söyleyemiyordum. Üç profesör ile görüştüm. Hepsi anksiyete olduğunu söyledi' demişti.