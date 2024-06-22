Rober Hatemo kötü günleri geride bıraktı: Son haline sosyal medyada yorum yağdı

Hafızalara kazınan şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran Rober Hatemo son haliyle sosyal medyayı salladı.

Rober Hatemo kötü günleri geride bıraktı: Son haline sosyal medyada yorum yağdı

'Esmer' adlı ilk albümünü 1997'de piyasaya süren; 'Senden Çok Var', 'Tanrım' ve 'Çiçeğim' gibi hitlere imza atan Rober Hatemo, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Rober Hatemo kötü günleri geride bıraktı: Son haline sosyal medyada yorum yağdı - Resim : 1
'Yenilendim' diyen Rober Hatemo'nun kaslı halini görenler çok şaşırdı. Eski halinden eser kalmayan Rober Hatemo "her an yeni bir şarkıyla hoplatabilirim" diyerek sevenlerini de heyecanlandırdı.

Rober Hatemo kötü günleri geride bıraktı: Son haline sosyal medyada yorum yağdı - Resim : 2

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcının son haline sosyal medyada; 'Sana ne olmuş?', 'Efsane geri dönmüş', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

Rober Hatemo kötü günleri geride bıraktı: Son haline sosyal medyada yorum yağdı - Resim : 3

SAĞLIK SORUNLARINI ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunlarını anlatan Hatemo 'Babamı kaybettikten sonra garip şeyler olmaya başlamıştı. Karnım ağrıyordu, şarkı söyleyemiyordum. Üç profesör ile görüştüm. Hepsi anksiyete olduğunu söyledi' demişti.

Rober Hatemo: İki sene evde battaniye altında yattımRober Hatemo: İki sene evde battaniye altında yattımMagazin

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