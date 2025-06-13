Kiracıları Havalara Uçuracak Karar: Paranız Olmasa da Artık Kiranız Otomatik Yatacak
Kiram Hesabımda uygulamasıyla ev sahipleriyle sorunlar tarihe karışıyor, kira gecikmesi derdi sona eriyor. Yapı Kredi’nin yeni uygulamasıyla kira günü geldiğinde hesabınızda para olmasa bile ödeme otomatik yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapı Kredi Bankası, kira ödemelerinde yaşanan sıkıntılara çözüm getiren “Kiram Hesabımda” uygulamasını devreye aldı. Bu sistem sayesinde, kiracının hesabında yeterli para olmasa bile kira ödemesi otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Böylece kiracıların "ödeme gecikti" gibi stresli durumlarla karşılaşmasının önüne geçiliyor.
HESABINDA PARA OLMASA BİLE KİRA ÖDENİYOR
Uygulama kapsamında, bankanın belirlediği yıllık kira limiti, müşterinin hesabına tanımlanıyor. Kiracı, hesabında kira bedelini karşılayacak bakiye bulunmasa bile ödeme günü geldiğinde sistem devreye girerek kira tutarını karşılıyor. Ödeme sonrasında müşteriye SMS ya da e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
“Kiram Hesabımda” hizmetinden faydalanmak isteyen kullanıcılar Yapı Kredi şubelerinden, resmi internet sitesi üzerinden ya da dijital bankacılık kanallarındaki Bireysel Bankacılık > Ödemeler ve Hizmetler > Kiram Hesabımda bölümünden başvuru yapabiliyor. Başvuru sırasında kimlik belgesiyle birlikte ev sahibiyle yapılan kira sözleşmesinin sunulması gerekiyor.
İKİ TARAFIN DA BANKA HESABI OLMALI
Uygulamanın aktif hale gelebilmesi için hem kiracının hem de ev sahibinin Yapı Kredi’de banka hesabı bulunması gerekiyor. Kira, yalnızca hesapta yeterli bakiye olmadığında tanımlı limitten karşılanıyor ve bu işlem sonrasında kullanıcıya bilgi veriliyor.
GARANTİLİ KİRA ÖDEME SİSTEMİ
Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, bu uygulamanın Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayarak, müşteri ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceklerini belirtti. Uygulama kapsamında ev sahiplerine yönelik garantili ödeme hizmeti de sunuluyor. Lansmana özel olarak bu hizmetin aylık ücreti kira tutarının yalnızca yüzde 1’i kadar belirlendi.
EMLAKTA GÜVEN ORTAMI SAĞLAYACAK
Hem kiracıyı hem de ev sahibini memnun etmeyi hedefleyen bu sistemle, kira gecikmeleri ve ödeme problemleri ortadan kalkacak. “Kiram Hesabımda” uygulamasının, emlak sektöründe karşılıklı güveni pekiştirerek yaygınlaşması bekleniyor.