Kiracıları Havalara Uçuracak Karar: Paranız Olmasa da Artık Kiranız Otomatik Yatacak

GARANTİLİ KİRA ÖDEME SİSTEMİ

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, bu uygulamanın Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayarak, müşteri ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceklerini belirtti. Uygulama kapsamında ev sahiplerine yönelik garantili ödeme hizmeti de sunuluyor. Lansmana özel olarak bu hizmetin aylık ücreti kira tutarının yalnızca yüzde 1’i kadar belirlendi.

EMLAKTA GÜVEN ORTAMI SAĞLAYACAK

Hem kiracıyı hem de ev sahibini memnun etmeyi hedefleyen bu sistemle, kira gecikmeleri ve ödeme problemleri ortadan kalkacak. “Kiram Hesabımda” uygulamasının, emlak sektöründe karşılıklı güveni pekiştirerek yaygınlaşması bekleniyor.