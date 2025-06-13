Emekliler İçin Dünyada En İyi 10 Şehir Açıklandı: Türkiye'den Sadece O İl Listede Yer Aldı

TARİH, ÜNİVERSİTE VE TARIMSAL ZENGİNLİK DİKKAT ÇEKTİ

2,2 milyon nüfusa sahip olan Adana, Türkiye’nin 5. büyük şehri olarak Akdeniz’in hemen iç kesiminde, verimli tarım arazileriyle çevrili bir bölgede konumlanıyor. Roma döneminden kalma mimari eserleri ve camileriyle kültürel açıdan da dikkat çeken şehir, aynı zamanda büyük üniversitelerden birine ev sahipliği yapıyor.

BİR ÖNCEKİ YILIN LİDERİ ANTALYA’YI GERİDE BIRAKTI

Focus dergisi, Adana’nın bu yıl ilk kez listeye giren iki şehirden biri olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl sıralamaya giren Antalya'nın bu yıl liste dışı kalmasıyla, Türkiye adına en yüksek oyu Adana aldı.