Buse Terim tek başına tatile çıktı: Pozlarıyla gündem oldu

Volkan Bahçekapılı ile boşanan Buse Terim tek başına tatile çıktı. Kızları sorulunca yanıtsız bırakmadı.

Buse Terim tek başına tatile çıktı: Pozlarıyla gündem oldu

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak dünyaevine girmişti. Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği mart ayında tek celsede bitti. Terim boşanmanın ardından "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladık" diyerek bir paylaşım yapmıştı.

Buse Terim tek başına tatile çıktı: Pozlarıyla gündem oldu - Resim : 1

O SORUYA KAYITSIZ KALAMADI

Boşanmanın ardından Buse Terim tek başına tatile çıktı.

Buse Terim tek başına tatile çıktı: Pozlarıyla gündem oldu - Resim : 2

Yunan Adası Patmos'da denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isme bir takipçisi kızlarının nerede olduğu sordu.

Buse Terim tek başına tatile çıktı: Pozlarıyla gündem oldu - Resim : 3

Buse Terim o soruya kayıtsız kalamadı ve 'babalarıyla tatildeler' yanıtını verdi.

Buse Terim tek başına tatile çıktı: Pozlarıyla gündem oldu - Resim : 4

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