Buse Terim tek başına tatile çıktı: Pozlarıyla gündem oldu

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak dünyaevine girmişti. Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliği mart ayında tek celsede bitti. Terim boşanmanın ardından "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladık" diyerek bir paylaşım yapmıştı.

O SORUYA KAYITSIZ KALAMADI

Boşanmanın ardından Buse Terim tek başına tatile çıktı.

Yunan Adası Patmos'da denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isme bir takipçisi kızlarının nerede olduğu sordu.

Buse Terim o soruya kayıtsız kalamadı ve 'babalarıyla tatildeler' yanıtını verdi.