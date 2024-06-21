Nagihan Karadere ve Yunus Emre mahkemelik oldu

Nagihan Karadere ve Yunus Emre Özden, Survivor All Star yarışmasının ardından sosyal medyada tartışmaya başladı.

Nagihan, Yunus Emre'nin kendisine şiddet uyguladığını ve hırsızlık iddialarında bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine Yunus Emre, Nagihan'ı mahkemeye verdiğini açıkladı.

'MAHKEMEDE HESAPLAŞACAĞIZ'

Yunus Emre, 'Karıma salladı' diyerek, sabrının taştığını ve Nagihan ile mahkemede hesaplaşacağını belirterek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sessiz kaldığım konular hakkında açıklama yapmak istiyorum. Çıktığım günden beri Nagihan sana sallıyor dediler güldüm geçtim. En son radde karıma sallayana kadar. Gittim mahkemeye verdim zaten kendisini.

Böyle iğrenç insanlarla da uğraşacak değilim. Bahsettiği iddialar hakkında artık Acun Medya kanadından açıklama bekliyorum. Hırsızlık filan çok ağır ithamlar. Ben hiç kimsenin bir şeyine el uzatacak biri değilim."

'YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIRMIŞ'

Nagihan ise sosyal medya hesabın yaptığı açıklamada, Yunus Emre'nin kendisini mahkemeye verdiğini belirterek, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Mahkemede hesaplaşacağız" dedi.

Mahkeme sürecinde neler yaşanacağı merak konusu oldu.