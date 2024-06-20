Cezaevine girmişti: Ünlü rapçi tahliye edildi

3 gün önce cezaevine giren ünlü rapçi Sansar Salvo, tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Sansar Salvo, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Cezaevine girmişti: Ünlü rapçi tahliye edildi

3 gün önce cezaevine giren ve tahliye olan ünlü rapçi Sansar Salvo adıyla tanınan Ekincan Aslan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Neden cezaevine girdiği açıklanmayan rapçi, sosyal medya hesabından takipçilerine seslenerek, ''Niye bana 'freesansi' yapmadınız ben size hep düet yaptım arkadaşlarım'' dedi.

Cezaevine girmişti: Ünlü rapçi tahliye edildi - Resim : 1

Salvo ayrıca paylaştığı mesajların devamında ''Cezaevinde sizden daha iyi abilerimle arkadaşlarım oldu. 2 hapis tebliğine itiraz ettim kanıtlarla, 1'ini alamadım karakoldan sistemde 4 kere aynı suçu işlemişim gibi gözüküyor. Taksim'de alınıyorum 12 Haziran - 13 Haziran'dan bu güne kadar Ümraniye E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'nda hapis yatıyorum. Ben ne ara 4 te 4 yaptım?" ifadesini kullandı.

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