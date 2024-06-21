En sevilen oyuncular arasında yer alıyordu! Birce Akalay hastalığını açıkladı

Netflix’te yayınlanan ve 3 sezon süren Kuş Uçuşu dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Birce Akalay özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

YURT DIŞINDA DA TANINIRLIĞI YÜKSELDİ

Yurt dışındaki tanınırlığını sürekli artıran ve çok geniş bir hayran kitlesine hitap eden oyuncu, televizyon ekranında ise en son Bir Derdim Var isimli dizi ile geçen yıl izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Sosyal sorumluluk hikayesi olması nedeniyle projeye çok önem veren oyuncu, düşük gelen reytingler ile dizinin 6. bölümde erken final yapması ile büyük talihsizlik yaşamıştı.

Birce Akalay, hayal kurmanın kendisinde korku ve kaygı halini anlatan ruhsal bir bozukluk olan anksiyeteye yol açtığını söyledi.

Ünlü oyuncu, ““Yok, hayal kurmam pek. Hayal kurunca anksiyete yaşıyorum çünkü. Üzülmekten, hayal kırıklığı yaşamaktan korkuyorum. O yüzden böylesi daha iyi geliyor bana” açıklamasında bulundu.

Değerli isimlerden eğitim alan ve konservatuvardan iyi bir eğitim ile ayrılan Birce Akalay, bunun kendisine kattıkları ile ilgili soruyu da şu sözlerle yanıtladı:

““Doğru ellerde eğitim almak önemli tabii ki. Ben bir ekolün öğrencisi olduğum için şanslı sayıyorum kendimi. Müşfik Kenter Hoca’nın kendisine ve hayata bana bu şansı karşıma çıkardığı için minnettarım. Bana, bize kattığı sonsuz bilgi ve değerler arasından hepimizin en önemsediği ise iyi bir oyuncu olabilmek için önce iyi insan olmak gerektiğiydi. Tüm eğitim hayatım boyunca çok değerli hocalarım, meslektaşlarım oldu. Öğrenmeye, yenilenmeye açık olmak çok önemli. Onların bana kattıkları her bir cümle için minnettarım.”