Yargı'dan sonra nerede olacağı merak ediliyordu! Yeni projesi açıklandı

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrol oyuncusu olduğu Yargı dizisinde yer alan Ulvi Kahyaoğlu’nun yeni projesi merakla bekleniyordu. Yeni projesi açıklandı

Yargı'dan sonra nerede olacağı merak ediliyordu! Yeni projesi açıklandı

Genç kuşağının başarılı oyuncularından Ulvi Kahyaoğlu bu yaz tatil yapmak yerine film çekecek. Yakışıklı oyuncu son olarak Kanal D ekranlarında yayımlanan Yargı dizisinde ''Efe'' karakterine can vermişti. Yargı dizisi kısa bir süre önce sezon finali yapmıştı.

ULVİ KAHYAOĞLU'NUN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Ulvi Kahyaoğlu geçen sezon “Dengeler Biri Olmak” dizisiyle dijitalde, “Yargı” dizisiyle de ekranda seyirciyle buluşmuştu. Başarılı oyuncu, Burak Deniz ve Öykü Karayel’i buluşturan “Umami Kaynama Noktası” filminin kadrosuna katıldı. Karga Seven Pictures’ın kurucularından yönetmen Emre Şahin’in yöneteceği filmi Can Cengiz kaleme alıyor. Ulvi Kahyaoğlu, sıkı bir prova sonrası 3 günde çekilecek filmde “Cengiz” rolüne hayat verecek.

Yargı'dan sonra nerede olacağı merak ediliyordu! Yeni projesi açıklandı - Resim : 1

2021 yapımı İngiliz “Boiling Point” filminden uyarlanan proje Londra’nın ünlü bir restoranlarında yılın en yoğun gecesinde geçiyor. Başarılı ve karizmatik şef Andy Jones, birçok kriz ve tehditle uğraşırken davetsiz misafirlerin gelişi mutfakta işleri iyice çığrından çıkaracak.

YARGI DİZİSİ YAKINDA TEKRAR BAŞLIYOR

Kanal D kulislerinden edinilen bilgiye göre; 3 sezon boyunca ekranda fırtına gibi esen Yargı dizisinin eski bölümleri Kanal D ekranlarında yayımlanmaya başlayacak. Yargı'nın eski bölümlerinin günlük olarak ekrana gelmesi bekleniyor.

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