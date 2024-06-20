Vizesiz gitmek mümkün... Çeşme ve Bodrum'dan sıkılanlar akın akın gidiyor

Özellikle Çeşme ve Bodrum gibi geleneksel tatil destinasyonlarından sıkılanlar, farklı deneyimler arayışında yeni rotalara yöneliyor. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri de artan maliyetler ve pahalılık olarak öne çıkıyor.

Gazeteci Sadık Şimşek'in aktardığı bilgilere göre; Çeşme ve Bodrum'un turistik cazibesi tartışılmaz olsa da, son dönemde artan fiyatlar birçok tatilciyi alternatif destinasyonlara yöneltiyor. Bunun sonucunda da Kotor gibi vizesiz seyahat imkanı sunan rotaların popülaritesi giderek artıyor.

Kotor, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Karadağ'ın incisi olarak biliniyor. Eşsiz manzaraları, daracık sokakları ve tarihi yapılarıyla Kotor, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine niteliğinde. Ayrıca Türk vatandaşları için vize gereksinimi olmaması da bu rotayı cazip kılıyor.

Çeşme ve Bodrum'dan sıkılan tatilciler için Kotor gibi vizesiz seyahat imkanı sunan rotalar, yeni deneyimler yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek olabilir. Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran bu rotalar, aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.

KOTOR HAKKINDA BİLGİ

Kotor Karadağ'da bir sahil kasabasıdır. 13.510 kişilik bir nüfusa sahip olan şehir Kotor Belediyesi tarafından yönetilmektedir. Küçük fakat barındırdığı tarihi ve mimari eserler açısından oldukça önemli olan bu şehir 1979 yılından beri UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer almaktadır.