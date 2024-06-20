Ebru Şahin ekrana geri dönüyor! Yeni dizi anlaşmasının detayları açıklandı

Ebru Şahin, uzun bir aranın ardından sevindiren bir haberle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kendisini Hercai dizisi ile tanıdığımız başarılı oyuncu, şimdi de Destan ve Yüz Yıllık Mucize projeleri ile adından söz ettiriyor. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Şahin, hayranlarını sevindirecek bir gelişme ile setlere geri dönüyor.

Hercai dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Ebru Şahin, oyunculuk kariyerine hızlı bir ivme kazandırmıştı. Ardından katıldığı projelerle de başarısını perçinleyen genç oyuncu, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Şimdi ise Destan ve Yüz Yıllık Mucize projeleriyle adından söz ettiren Şahin, setlere geri dönüşüyle de heyecan yaratıyor.

1994 yılında dünyaya gelen Ebru Şahin, 2017 yılından bu yana oyuncu olarak setlerde yer alıyor. Savaşçı isimli dizi ile dikkat çektikten sonra İstanbullu Gelin dizisindeki Burcu karakteri ile büyük ilgi gören ünlü oyuncu, asıl büyük çıkışını ise Hercai isimli 3 sezon süren projede sergiledi.

Yurt dışında da geniş bir kitle tarafından izlenen Hercai dizisi ile milyonlarca hayrana kavuşan Ebru Şahin, artık sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da takip edilen isimlerden birisi oldu.

Hercai dizisinin ardından Destan ve Yüz Yıllık Mucize projeleri ile göz dolduran oyuncu, geçen sezon setlerde yer almadı. Basketbolcu eşi Cedi Osman ile mutlu bir evliliği bulunan Ebru Şahin’in yeniden setlere dönme ihtimali hayranlarını heyecanlandırıyor.

Basında yer alan haberlere göre, Now televizyon kanalı için hazırlıkları yapılan yeni bir dizinin başrolünde Ebru Şahin’in adı bulunuyor. Teşkilat dizisine veda eden Murat Yıldırım ile Ebru Şahin ikilisinin başrolde yer alacağı ifade edilen yeni dizi için ön hazırlıklar devam ediyor.

Yaz döneminde dizinin ekibinin sete çıkması beklenirken, yeni dizinin detayları da önümüzdeki süreçte netleşecek gibi gözüküyor. Nazlı karakteri ile izleyeceğimiz Ebru Şahin, böylelikle uzun bir aranın ardından yeniden setlere dönüş yapmış olacak.

Kaynak: Televizyongazetesi.com, gercekgundem.com