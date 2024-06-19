Show TV'den Bahar kararı: Yeni sezonla ilgili bir değişiklik oldu

Bahar dizisinin yeni sezon çekimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin hayranları, Eylül ayının ilk haftasında ekrana gelmesi beklenen yeni sezonun ne zaman çekimlerine başlanacağını merak ediyordu. Sonunda gelen bilgilere göre, Bahar dizisinin yeni sezon çekimleri Ağustos ayında başlayacak. Normal şartlarda Eylül ayının ilk haftasında ekrana gelmesi beklenen dizi, bu kez Eylül'ün 2. haftasında izleyicilerle buluşacak.

HEYECANLI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Yeni sezonun heyecanla beklenen çekimleri için geri sayım başladı. Dizinin takipçileri, yeni sezonun heyecan verici hikayesi ve karakter gelişimleri ile televizyon ekranlarına dönmesini sabırsızlıkla bekliyor. Yeni sezonun başlamasına az kala, izleyicilerin beklentisi her zamankinden daha yüksek.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Bahar ve Timur’un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır. Bahar’ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra’nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken, Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay’ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir. Şimdi herkes Timur ve Parla'nın ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Gelen bilgilere göre ise tüm karakterler yeni sezonda da yer alacak.