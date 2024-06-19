Herkes tedirgin olmuştu! Yalı Çapkını dizisiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, kısa bir aranın ardından Yalı Çapkını dizisine geri dönmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Altuğ, sevenlerinin merakla beklediği bu dönüşün arkasındaki nedenleri ve beklentilerini paylaştı.

O İDDİA DOĞRU ÇIKTI

Yalı Çapkını dizisinden 2.sezonda vedalar yaşanacağı bilgisi gelmişti. O iddia doğru çıktı. Televizyongazetesi'nin aktardığı habere göre; Yalı Çapkını dizisinde ikinci sezon tamamlandı. Üçüncü sezonda bazı oyuncuların yer almayacağı da ortaya çıktı.



Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ’un yeni sezonda yeniden hikayeye dahil olacağına yönelik bilgiler bulunuyor.

Orhan karakteri hikayede öldüğünü düşünenler 2. sezonun son sahnesinde bir hayli şaşırdı. Emre Altuğ yeniden hikayeye dönüş yaptı.

Emre Altuğ, Yalı Çapkını dizisiyle çok güzel bir sezon geçirdiklerini belirterek şu bilgileri verdi:

“Çok güzel bir sezon geçirdik Yalı Çapkını’nda. Müthiş geceler geçirdik. İnşallah yeni sezonda devam edecek. Son bölümün son sahnesinde dizeye döndüm. Bu yapımcımızın bir kararı, ben de ölmüştüm. Ama yapımcımız ben bunu bilerek, isteyerek yaptım ve sürpriz olmasını istiyorum, dedi. Bunu konuştuk, aklımıza yattı. Önümüzdeki sezonun konuşmasını erken yapmış olduk. Önümüzdeki sezonda da dizide varım.”

Hem müzik hem oyunculuk hem de ailesine zaman ayırma noktasında çok yoğun bir dönem geçiren Emre Altuğ, hayatından memnun olduğunu söyledi.

Konserlerine devam ettiğinden bahseden Emre Altuğ, yaz döneminde müzik çalışmalarına devam edecek.