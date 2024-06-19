İnci Taneleri dizisiyle ilgili yeni karar! Kısa bir süre önce sezon finali yapmıştı

İnci Taneleri dizisinin yeni sezon çekimleri ne zaman başlayacak belli oldu

İnci Taneleri dizisiyle ilgili yeni karar! Kısa bir süre önce sezon finali yapmıştı

İnci Taneleri dizisinin yeni sezon çekimleri için heyecan dorukta! Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerini üstlendiği bu sevilen dizi, Eylül başında kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. 2. sezon bölümlerinin ise Ekim'in ilk haftasına yetişmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz sezon büyük beğeni toplayan İnci Taneleri, izleyiciler tarafından merakla beklenen yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yapımcı ve yönetmen ekibi, yeni sezon için titiz bir çalışma programı hazırladı ve Eylül ayının başında çekimlere start vermeyi planlıyor.

Dizinin hayranları, Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün performanslarını yeniden izleme fırsatı bulacakları için heyecanlı. Ayrıca, senaryo ekibinin de yeni sezon için izleyicileri şaşırtacak sürpriz gelişmelerle dolu bir senaryo üzerinde çalıştığı konuşuluyor.

İnci Taneleri dizisiyle ilgili yeni karar! Kısa bir süre önce sezon finali yapmıştı - Resim : 1

İnci Taneleri'nin 2. sezon bölümlerinin Ekim'in ilk haftasına yetişmesi beklenirken, dizinin sevenleri için sabırsızlıkla beklenen an yaklaşıyor. Yeni sezonun heyecan verici gelişmelerle dolu olacağına şüphe yok. İzleyiciler, bu sevilen dizinin yeni bölümlerini merakla beklemeye devam ediyor.

İNCİ TANELERİ DİZİSİ HAKKINDA BİLGİ

İnci Taneleri, BKM imzalı, ilk bölümü 25 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşmaktadır.

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