Pazarcılar ve manavlar bu sırrı anlatmaz; Yeşillikleri taze tutan yöntem....

Pazarcılar ve manavlar yıllardır bilinen ancak genellikle sır gibi saklanan bir yöntemi kullanarak, satışa sundukları yeşillikleri taze tutmayı başarıyorlar.

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Pazarcılar ve manavlar bu sırrı anlatmaz; Yeşillikleri taze tutan yöntem....

Bu yöntem, taze sebze ve meyvelerin raflarda daha uzun süre dayanmasını sağlamanın yanı sıra, tüketicilere de daha uzun süre taze ürünlere ulaşma imkanı sunuyor.

Artık yeşillikleri uzun süre muhafaza etmenin pratik bir yolunu bulduk! Yeni geliştirilen bu yöntem sayesinde artık yeşilliklerimizi buzdolabında çürümeden uzun bir süre saklayabileceğiz.

Pazarcılar ve manavlar bu sırrı anlatmaz; Yeşillikleri taze tutan yöntem.... - Resim : 1
Günlük hayatta yeşilliklerin hızlıca tüketilemediği durumlarda çabucak bozulması sıkça karşılaşılan bir sorundu. Ancak endişelenmeye gerek yok çünkü bu sorunu çözmek için pratik bir yöntem geliştirildi.


Evde uygulayabileceğiniz basit bir yöntemle artık yeşilliklerinizi uzun süre taze şekilde muhafaza edebileceksiniz. Bu yöntem sayesinde yeşillikleriniz çürümeden uzun süre tazeliğini koruyacak ve siz de daha az israf etmiş olacaksınız.

Pazarcılar ve manavlar bu sırrı anlatmaz; Yeşillikleri taze tutan yöntem.... - Resim : 2

Yeşillikleriniz uzun süre bozulmayacak

İlk olarak, marketten aldığınız tüm yeşilliklerinizi güzelce yıkayın ve toprak kalıntılarından arındırın. Ardından, fazla suyunu süzdürerek kurumasını sağlayın.

Uygun boylardaki bir saklama kabının içerisine bir kat kağıt havlu serin. Üzerine hafif nemli olan yeşilliklerinizi düzgün bir şekilde yerleştirin.

Yeşilliklerin üzerine bir kat daha kağıt havlu sererek, yeşilliklerin iki kat kağıt havlu arasında olduğundan emin olun. Bu şekilde saklama kabını buzdolabına yerleştirin.

Pazarcılar ve manavlar bu sırrı anlatmaz; Yeşillikleri taze tutan yöntem.... - Resim : 3

Bu pratik yöntem sayesinde, yeşilliklerinizin uzun süre bozulmadan ve çürümeden kaldığını göreceksiniz.

Kaynak: Ensonhaber.com, Gercekgundem.com, youtube.com

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