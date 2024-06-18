Hamura kaşığın ucuyla ekleyin. Bakın kek nasıl kabaracak? Aşçıların sırrı...

Evde kek yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç püf nokta bulunmaktadır. Bu püf noktaları takip ederek, mükemmel bir kek elde etmek mümkündür.

İlk olarak, kek yaparken kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Yumurta ve tereyağı gibi malzemelerin oda sıcaklığında olması, kekinizın daha kabarık ve yumuşak olmasını sağlayacaktır. Ve kekinize mutlaka 1 tatlı kaşığı kadar karbonat ekleyin. Bu sayede kekiniz çok daha iyi kabaracaktır.

Kek hamurunu karıştırırken fazla karıştırmaktan kaçının. Hamuru fazla karıştırmak, kekinizin sert ve kabarık olmasına neden olabilir. Sadece malzemelerin iyice karıştığından emin olmak için hafifçe karıştırmanız yeterli olacaktır.

Kekinizi fırına vermeden önce fırınınızı önceden ısıtın. Önceden ısıtılmış bir fırın, kekinizin her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlayacaktır.

Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için kürdan testi yapabilirsiniz. Kekin ortasına batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa, kekiniz pişmiş demektir.

Son olarak, kekinizi fırından çıkardıktan sonra bir süre dinlendirin. Kekinizi fırından çıkardıktan sonra hemen kesmeyin, bir süre dinlendirdikten sonra keserek servis yapabilirsiniz.

Bu püf noktalarını dikkate alarak, mükemmel kabaran ve asla çatlamayan bir kek yapabilirsiniz. Umarız bu ipuçlarıyla kek yaparken yaşadığınız sorunları ortadan kaldırabilir ve lezzetli kekler elde edebilirsiniz.

Fotoğraflar: Youtube.com