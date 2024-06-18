Anlaşma sağlandı. NOW TV'de Kızıl Goncalar'ın yerine başlayacak dizi

Televizyon ve sinema dünyasında birçok ilke imza atan O3 Medya’nın duayen yapımcısı Saner Ayar, Barış Arduç’la NOW’a çekeceği kod adı “Patron” dizisi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

BARIŞ ARDUÇ, NOW TV DİZİSİYLE GERİ DÖNÜYOR

Ülkemizde 2014 yılında Dubai merkezli Middle East Broadcasting Center (MBC Group) medya grubu ortaklığında kurulan O3 Medya, bu sene 10. yılını kutluyor. Bugüne kadar birçok unutulmaz dizi ve filme imza atan şirketin patronu Saner Ayar yeni sezon projeleri hakkında bilgi verdi. Başarılı aktörlerimizden Barış Arduç’la hem film, hem de dizi anlaşmasını kapsayan özel bir anlaşması olan Saner Ayar, Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına verdiği röportajda ilk ismi “Bir Başka Aşk” olan, yeni adı “Rüzgâra Bırak” olarak değiştirilen filme temmuz ayında başlayacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Barış’ı çok seviyorum. Barış’ın bir projeye heyecanı ve kendini ortaya koymasını çok seviyorum. Benden daha çok senaryo için uğraşan, katkı sağlamaya çalışan ama bunu hiçbir problem yaratmadan yapışını çok seviyorum. Önce filmimiz var. Hande Erçel’le… İkisi de inşallah burada iyi olacak, güzel olacak… Sonra Eylül ayında bir dizi olacak. NOW’la el sıkışmışlığımız var. Partneri belli değil. Aslı Zengin yazıyor, kod adı ‘Patron’ diyeyim… Aslı’dan senaryoları bekliyoruz. O olacak… atv’ye galiba bir tane işimiz olacak, galiba Show’a Sandık Kokusu’nun dışında bir tane işimiz olacak. İki işimiz daha var, 4’ü kontratlı gibi… Başlayıp kasım ocak dönemine bir tane daha iş olacak gibi görünüyor.”

KIZIL GONCALAR YOLUNA DEVAM EDECEK

Kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı ''Kızıl Goncalar'' dizisinin Eylül sonunda 2.sezonuyla ekranda olacağı öğrenildi.