Klasik incirden daha faydalı. Üstelik hasat sonrası kazancı da yüksek

Türkiye'nin en gözde incir çeşitlerinden biri olan siyah incir, hem lezzeti hem de sağlık faydaları nedeniyle birçok kişinin favorisi haline gelmiştir. Özellikle son dönemde artan talep, siyah incirin hızla tükenmesine neden olmuştur. Ülkemiz genelinde birçok incir üreticisi, siyah incirin hasat sonrasında büyük bir ilgiyle karşılaştığını ve stoklarının hızla tükendiğini belirtmektedir. Bu durum, birçok üreticinin siyah incir yetiştirmeye başlamasına da sebep oldu.

SİYAH İNCİR NEDEN FAYDALI?

Siyah incirin bu kadar rağbet görmesinin en önemli sebeplerinden biri, içerdiği yüksek besin değeridir. A, B1, B2 ve C vitaminleri ile kalsiyum, demir, fosfor gibi mineraller bakımından oldukça zengin olan siyah incir, sağlık açısından son derece faydalı bir meyvedir. Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren siyah incir, sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önler. Ayrıca içerdiği lifler sayesinde tokluk hissi verir ve kilo kontrolüne yardımcı olur.

Ülkemizde yetiştirilen incir çeşitleri arasında siyah incirin yanı sıra kara incir, sarı incir, mor incir gibi farklı renk ve tat profillerine sahip olan çeşitler de bulunmaktadır. Her birinin kendine özgü lezzeti ve besin değerleri bulunmaktadır.

En iyi incir nerenin?

Aydın, kaliteli incir üretimi ve kapasite üstünlüğü ile Türkiye incir üretiminde ilk sırayı alıyor.