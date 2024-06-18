Yargı dizisi kısa bir süre önce final yapmıştı. Pınar Deniz'den kötü haber....

Kanal D ekranlarında yayımlanan Yargı dizisinin final yapmasının ardından Pınar Deniz'in uzun bir süre ekrana dönmeyeceği öğrenildi. Güzel oyuncunun yeni projelere sıcak bakmadığı bilgisi geldi. Televizyongazetesi'nin aktardığı habere göre; Kanal D ekranında yayınlanan Yargı isimli dizide 3 sezon başarılı bir performans sergileyen Pınar Deniz, kariyerindeki en önemli işlerden birisini tamamlamış oldu.

Kaan Urgancıoğlu ile çok başarılı bir işbirliği gerçekleştiren oyuncu, dizinin final yapmasının ardından çeşitli etkinlikler ile yine göz önünde bulunuyor.

PINAR DENİZ DİNLENECEĞİNİ AÇIKLADI

Ünlü oyuncu, magazin muhabirlerinin Yargı dizisi ile ilgili sorularına da yanıt veriyor. Pınar Deniz, “3 sezonluk bir iş, harika bir şekilde sonlandık. Ben biraz yorgunum, biraz dinleneceğim. Tatil yapacağım, biraz demleneceğim” açıklamasında bulundu.

Ünlü oyuncu, 3 sezonluk bu yoğun süreçte çok yoruldu ve yeni bir proje öncesinde dinlenmeyi hedefliyor. Ancak Pınar Deniz’e yapımcılardan teklifler de geldiği biliniyor.

HEMEN KABUL ETMEYECEĞİM

Oyuncu, “Tabii ki projeler geliyor, okuyorum. Ama hemen bir şey yapmayacağım. Projeleri değerlendireceğim, sonrasında çok sevdiğim işimi yapmaya devam edeceğim” dedi.

Yaz dönemini dinleneceğini ve gezeceğini anlatan ünlü oyuncu, yurt dışı ve yurt içi olmak üzere planlarının bulunduğunu sözlerine ekledi.