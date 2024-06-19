ATV sezona iddialı giriyor! Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ım yerine yeni dizi

"ATV'nin merakla beklenen 'Holding' dizisine 3 flaş oyuncu daha katıldı. Yeni sezonda yayımlanacak olan dizi, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle diziye katılan yeni oyuncuların kimlikleri ve rolleri hakkında merak uyandıran detaylar da dikkat çekiyor.

ATV ekranlarında uzun süredir yayımlanan 'Ben Bu Cihan'a Sığmazam' dizisi final yapmış ve başrol Oktay Kaynarca, aynı kanalda yarışma programı sunmaya başlamıştı. Bu değişikliklerin ardından yeni bir dizi haberi de izleyicileri heyecanlandırdı. 'Ben Bu Cihan'a Sığmazam' dizisinin yerine gelecek dizi belli oldu ve 'Holding' adıyla ekrana gelecek.

DİZİYE DEV BÜTÇE AKTARILACAK

“İşler Güçler”, “Poyraz Karayel”, “Şevkat Yerimdar”, “Avlu” gibi fark yaratan yapımlara imza atan Limon Yapım yeni sezonda ATV için yine farklı ve güçlü bir proje hazırlıyor. Gelen bilgiye göre ATV'nin “Holding” adlı diziye dev bir bütçe ayırdığı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının, ülkenin en büyük holdinglerinden birisinin yönetimini ele geçirmek için kız kardeşlerine ve mafyaya karşı verdiği zorlu savaşı anlatan Holding, “İnsanî bir kapitalizm mümkün müdür?” sorusuna drama evreninin kuralları içinde cevap arayacak. Yüksel Aksu ve Deniz Yılmaz’ın yönetmen koltuğuna oturacağı diziyi Limon Yapım’ın yazı grubu kaleme alıyor. Oyuncu seçimleri devam eden dizi için iki değerli usta oyuncu Musa Uzunlar, Macit Koper ve Ali İl’le anlaşıldı.

“O holdingi ben yöneteceğim, adaletle yöneteceğim, hakça paylaştıracağım ve ejderlerle savaşırken ejderlere benzemeyeceğim!” sloganıyla harekete geçen dizide lider karakteri ile Türkiye sermaye sınıfını sıradışı bir dille ele alacak. “Holding” dizisinin ilk bölümü için temmuz ayında sete çıkılması planlanıyor.