Bu Ülkede 3 Dakikadan Fazla Sarılmak Yasak
Yeni Zelanda’nın Dunedin Havalimanı, yolcu bırakma alanında uygulamaya koyduğu yeni bir kural ile dikkat çekti. Havalimanında yapılan açıklamaya göre, vedalaşma sarılmalarına 3 dakikalık bir süre sınırı getirildi. Bu kural, yolcular arasında tartışmalara neden oldu.
Söz konusu tabela, “Maksimum kucaklaşma süresi 3 dakikadır. Daha sevgi dolu vedalar için lütfen otoparkı kullanın” ifadesini taşıyor. Alınan bu önlem, kalabalığı azaltmak amacıyla hayata geçirildi.
KISA SARILMALARIN ÖNEMİ VURGULANDI
Dunedin Havalimanı Genel Müdürü Dan De Bono, uygulamanın arkasında bilimsel bir çalışma bulunduğunu belirterek, kısa süreli sarılmaların bile “aşk hormonu” olarak bilinen oksitosin seviyesini artırabileceğini ifade etti.
De Bono, bu süreyi denetlemek amacıyla özel bir “sarılma polisi” birimi kurulmayacağını da sözlerine ekledi. Havalimanı çalışanlarının yıllar içinde ilginç durumlarla karşılaştığını vurgulayan De Bono, havalimanlarının duygusal anların merkezleri olduğunu belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi