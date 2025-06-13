Türkiye’nin 100 Yıllık Ayakkabı Devinden Beklenmedik Karar!
1925 yılından bu yana ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren ve üç kuşaktır üretim yapan Urgan Ailesi, mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin en köklü ayakkabı üreticilerinden biri olan ailenin bilinen markası Hammer Jack ayakkabısıydı. Ancak başvuruda adı geçen şirketler arasında Efe Ayakkabıcılık, Panda Ayakkabıcılık ve Efe Otelcilik yer aldı.
2025’in ilk yarısında uygulanan sıkı para politikaları, pek çok işletmenin finansal zorluklar yaşamasına neden oldu. Bu süreçte yüzlerce firma konkordato veya iflas yoluna giderken, sektörde şaşkınlık yaratan son başvuru Urgan Ailesi'nden geldi.
KONKORDATO TALEBİ 3 ŞİRKET ADINA YAPILDI
Konkordato talebi, aile üyelerinden Mehmet Ali Urgan ve Mehmet Dinçer Urgan’ın yanı sıra üç ayrı şirket adına yapıldı. Ancak ailenin en bilinen markası olan Hammer Jack için herhangi bir başvuru bulunmuyor.
Konkordato başvurusu yapılan kişi ve şirketler şunlar:
Mehmet Ali Urgan
Mehmet Dinçer Urgan
Efe Ayakkabıcılık
Panda Ayakkabıcılık
Efe Otelcilik
3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 12 Haziran tarihli kararıyla konkordato süreci için üç kişiden oluşan bir komiser heyeti görevlendirdi. Bu heyet, firmaların mali durumunu değerlendirecek ve geçici 3 aylık süre sonunda hazırlayacağı raporla şirketlerin geleceği hakkında nihai karara zemin hazırlayacak.