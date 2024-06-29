Hastaneye kaldırılmıştı: Yeşilçam'ın usta ismi İzzet Günay'dan sevindiren haber

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada düşerek yaralanan Yeşilçan'ın usta ismi İzzet Günay, hastaneye kaldırılmıştı. Usta isimden sevindiren haber geldi.

Hastaneye kaldırılmıştı: Yeşilçam'ın usta ismi İzzet Günay'dan sevindiren haber

Yeşilçam'ın usta isimlerinden İzzet Günay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüş sırasında düşerek yaralandı. 90 yaşındaki Günay, Koyunbaba Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında sahilde yürüyüş yaparken dengesini kaybederek düştü.

Düşme sonucu bacak ve el bileğinde zedelenme oluşan Günay, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edilen Günay'ın evinde dinlendiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İZZET GÜNAY KİMDİR?

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan İzzet Günay, 1934 yılında Ankara'da doğdu. 1950'li yıllarda sinemaya adım atan Günay, 60 yılı aşkın süredir birçok filmde rol aldı. "Vesikalı Yarim", "Hayat mı Bu", "Renkli Dünya", "Ağaçlar Ayakta Ölür" ve "Kurtlar Vadisi" gibi birçok unutulmaz yapımda yer alan Günay, usta oyunculuğuyla sinemaseverlerin beğenisini kazandı.

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