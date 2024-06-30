Selin Ciğerci anne oldu! Kızıyla videosuna yorum yağdı

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşandığı eski futbolcu Gökhan Çıra, taşıyıcı anne aracılığıyla bebek sahibi olmuştu. Kızıyla videosunu paylaşan Ciğerci'ye ünlülerden yorum yağdı.

Selin Ciğerci anne oldu! Kızıyla videosuna yorum yağdı

Cinsiyet değiştiren ünlü fenomen ve iş insanı Selin Ciğerci, eski futbolcu Gökhan Çıra ile evli olduğu dönemde taşıyıcı anne aracılığıyla bir bebeği evlat edinmiş ve Türkiye'den gideceğini açıklamıştı. Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşandığı Gökhan Çıra ile evlat edindiği kızının videosunu paylaştı. Ciğerci'ye yorum yağdı.

Ünlü fenomen, gönderisine "Annem kaymağım, yumuşak kalbim en yakın arkadaşım ne güzel oldu dimi sohbetlerimiz dünyanın en güzel anneannesi 💖" ve "Tüm dünyam etrafında dönüyor güzel kaymak kızım" notunu düştü.

Selin Ciğerci anne oldu! Kızıyla videosuna yorum yağdı - Resim : 1

Ciğerci'nin paylaşımına Kerimcan Durmaz, Samet Liçina, Demet Akalın gibi isimlerden yorum yağdı.

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