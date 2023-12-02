Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra hakkında yeni soruşturma

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından bazı sosyal medya fenomenleri hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Çağlayan Adliyesi’nce başlatılan soruşturmanın, diğer fenomenlerle ilgili Anadolu Adliyesi’nce başlatılan soruşturmayla birleştirilip birleştirilmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Öte yandan, mal varlıklarıyla ilgili henüz bir çalışma olmadığı öğrenildi.