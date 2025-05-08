Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?

Yeni papanın belirlenmesi için yalnızca 80 yaş altındaki kardinaller oy kullanabiliyor. Bu yıl, seçimde oy hakkına sahip 133 kardinal, sabah saatlerinde toplu ayinle sürece başladı. Ardından Türkiye saatiyle 17.30’da Sistine Şapeli’ndeki ilk oturum gerçekleştirildi. Kardinaller, geleneksel dini törenler eşliğinde şapele girerek yemin etti ve “Extra Omnes” komutuyla dış dünya ile tüm bağlantılar kesildi.

OYLAMALAR VE SEÇİM KRİTERLERİ

Seçim sürecine Vatikan Devlet Sekreterliği görevinde bulunan İtalyan Kardinal Pietro Parolin başkanlık ediyor. Her gün sabah ve öğleden sonra ikişer olmak üzere toplam dört oylama yapılması planlanıyor. Bir adayın papa seçilebilmesi için en az 89 oy, yani üçte iki çoğunluk gerekiyor. Bu çoğunluk sağlanamadığında oy pusulaları yakılarak bacadan siyah duman veriliyor. Papa seçildiğinde ise bacadan beyaz duman yükseliyor.

YENİ PAPA NASIL AÇIKLANIYOR?

Beyaz dumanın yükselmesinin ardından yeni papa, "Ağlama Odası" adı verilen özel bölümde papalık kıyafetlerini giyiyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonunda kıdemli kardinal, “Habemus Papam” (Bir Papamız Var) ifadesiyle yeni papanın seçildiğini duyuruyor. Bu açıklamanın hemen ardından yeni papa halka hitap ediyor.

ADAYLAR ARASINDA KİMLER VAR?

Henüz papa seçimi sonuçlanmadı. Ancak uluslararası basın ve gözlemciler, öne çıkan isimler üzerinde duruyor. Adaylar arasında İtalyan Kardinal Pietro Parolin, ABD’den Raymond Leo Burke, Filipinli Luis Antonio Gokim Tagle, Ganalı Peter Turkson, Fransız Jean-Marc Aveline ve İsveçli Anders Arborelius dikkati çekiyor. Ayrıca Macar Kardinal Peter Erdo ve Kongolu Fridolin Ambongo Besungu’nun da güçlü adaylar arasında olduğu ifade ediliyor. Seçim süreci devam ederken, yeni papanın kim olacağı beyaz dumanla birlikte resmen açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi