Sinan Ateş'in dayısı İYİ Parti'ye katıldı

Sinan Ateş'in dayısı Mustafa Bozkurt, İYİ Parti'ye katıldı.

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Sinan Ateş'in dayısı İYİ Parti'ye katıldı

Öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in dayısı Mustafa Bozkurt, İYİ Parti’ye katıldı. Bozkurt, Ateş’in suikasta kurban gitmesinin ardından MHP’den istifa etmişti.

Bursa İl Başkanlığı'nda yapılan katılım töreninde, Bozkurt'a rozetini İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu taktı.

Sözcü’nün aktardığına göre, İYİ Parti'ye katılan Bozkurt, "Biz ailecek ahde vefaya inanan insanlarız. Yeğenim, ateş parçam Sinan'ımı kaybettiğimiz günden beri sadece sayın Meral Akşener ve teşkilatları, hem TBMM'de, hemde yerelde bu cinayetin aydınlanması için canlarını hiçe sayarak bizlerin yanında oldu. Ailecek siyaset yapmamak için kendi iç dünyamızda karar almıştık. Ama geldiğimiz noktada buna imkan kalmadığını görünce kararımızı değiştirdik. İnandığımız yolda sizlerle birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

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Sinan Ateş MHP İYİ Parti
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